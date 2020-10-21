Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование в 2021 году. Об этом замглавы регионального министерства культуры Ирина Купченко сообщила ТАСС.

Отмечается, что на оснащение детских школ выделят 21,11 миллиона рублей в рамках реализации национального проекта «Культура». Речь идет об учебных учреждениях в городе Советская Гавань, поселках Хор и Чегдомын, а также о школе искусств Хабаровского муниципального района.

«Всего в Хабаровском крае 40 детских школ искусств, в большей или меньшей степени каждая из них, особенно в небольших поселениях, нуждается в новых инструментах и учебных пособиях», — отметила Купченко.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.