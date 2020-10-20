Магаданская область получила более 28 миллионов рублей на нацпроект «Культура»

Магаданская область в 2020 году получила от правительства России более 28 миллионов рублей на модернизацию культурных учреждений и создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Об этом пишет MagadanMedia.

Отмечается, что в ходе реализации национального проекта в регионе были открыты две библиотеки нового поколения — Центральная библиотека поселка Палатка и Центральная библиотека поселка Усть-Омчуг. Отмечается, что в 2021 году в области откроются еще четыре таких учреждения.

Также в Усть-Омчуге был проведен капитальный ремонт центра досуга и народного творчества. Власти планируют в скором времени завершить работы по реконструкции дома культуры в селе Балаганном. Регион также отправил 51 работника сферы культуры на курсы повышения квалификации.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.