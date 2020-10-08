В Волгоградской области отремонтировали культурно-досуговый центр

В станице Кумылженской Волгоградской области после капитального ремонта открылся культурно-досуговый центр. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Отмечается, что реконструкция проводилась в рамках реализации национального проекта «Культура». На ремонт дома культуры было выделено 20 миллионов рублей. В ДК, в частности, заменили сцену, полы, закупили новые кресла.

Всего по нацпроекту в регионе до 2024 года будут отремонтированы и переоснащены 30 профильных учреждений.

«Работа такого масштаба не велась в регионе почти четверть века, и сейчас мы благодаря нацпроекту буквально оживляем культуру там, где заждались перемен», — прокомментировал работы представитель областной думы Олег Савченко.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.