Власти Приморья выделят 4,4 миллиона рублей на педагогов в сфере культуры

Власти Приморского края выделят 4,4 миллиона рублей на поддержку педагогов в сфере культуры в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Социальная поддержка будет осуществляться в виде единовременной денежной выплаты, ежемесячной денежной выплаты, компенсации расходов за наем жилого помещения, а также предоставлением социальной поддержки наставникам в виде ежемесячной денежной выплаты. Отмечается, что поддержку получат в том числе молодые специалисты сферы культуры.

Денежную выплату в размере от 250 до 440 тысяч рублей смогут получить педагоги, которые трудоустроились в муниципальную или государственную организацию не позднее чем через три года после окончания колледжа или вуза.

Поддержка молодых специалистов сферы культуры отвечает задачам нацпроекта «Культура». В национальный проект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.