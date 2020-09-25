В Оренбурге наградили лауреатов премии «Капитанская дочка»

В Оренбурге состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии «Капитанская дочка». Победителем главной номинации стал драматург Юрий Поляков с книгой «Быть русским в России», передает ТАСС.

Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России», который проводится в Оренбурге в рамках реализации национального проекта «Культура». Имена победителей премии стали известны еще в июне, однако вручение наград пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Награды в категории «За лучшее произведение молодых авторов» достались двум жителям Оренбургской области, Ростиславу Рожкову из Новотроицка и Максиму Темникову из поселка Володарский. В номинации «Береги честь смолоду» победила воспитанница Губернаторского лицея-интерната для одаренных детей Мария Хлопушина.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.