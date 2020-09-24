Минкульт захотел включить цирки в нацпроект «Культура»

Министерство культуры России считает важным включить в национальный проект «Культура» цирки и кремли, а также программу «Земский работник культуры». Об этом заявили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова замглавы Минкульта Ольги Яриловой, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Ярилова подчеркнула, что работа с цирками и кремлями, а также создание новых детских школ искусств на сегодняшний день «остаются за границами проекта». Чиновница напомнила, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить посещаемость культурных мероприятий в три раза, для достижения этой цели в настоящее время ведется переформатирование нацпроекта.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.