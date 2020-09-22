Детская художественная школа открылась в Чечне после модернизации

Детская художественная школа, расположенная в чеченском селении Ойсхара, открылась после модернизации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее учебное заведение располагалось в постройке 1946 года. Власти региона провели капитальный ремонт и построили новое здание. Работы были выполнены за шесть месяцев.

«Помимо стандартных учебных кабинетов, в школе теперь функционирует музей Ильясова, основателя школы, в котором размещены живописные картины художника, архив школы с историей более сорока лет. В музее будут проходить мастер-классы по сохранению и развитию культурного наследия», — рассказал журналистам глава министерства культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

Работы проводились в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», также по ней планируется открытие трех домов культуры и двух детских школ искусств в регионе.

Капремонт и модернизация культурно-досуговых учреждений в сельской местности — одна из задач национального проекта «Культура». В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».