Финансирование нацпроекта «Культура» превысит 70 миллиардов рублей

Финансирование национального проекта «Культура» за три года превысит 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2021 году бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение нацпроекта запланированы в объеме 21 374,1 миллиона рублей, в 2022 году — 3 961,1 миллиона рублей, а в 2023-м — 24 798,9 миллиона рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.