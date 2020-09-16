В Адыгее отремонтируют пять домов культуры

В пяти сельских домах культуры в Республике Адыгея проведут капитальный ремонт, который завершится до конца 2020 года. Об этом министр культуры региона Юрий Аутлев сообщил ТАСС.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура». Капремонт пройдет в домах культуры в аулах Кунчукохабль и Нешукай Теучежского района, ауле Мамхег Шовгеновского района, станице Гиагинской Гиагинского района и хуторе Казено-Кужорский Кошехабльского района.

На проведение ремонта в рамках нацпроекта регион направит 82 миллиона рублей, из них 74,8 миллиона — из федерального бюджета.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.