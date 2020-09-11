Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока

Открытие первого в Санкт-Петербурге виртуального концертного зала состоится раньше запланированного срока. Об этом председатель городского совета по культуре Константин Сухенко сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«В рамках реализации национального проекта "Культура" уже 1 октября в Екатерининском собрании покажут первую трансляцию музыкальной программы из одного из регионов России», — написал Сухенко.

Изначально зал в здании Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова планировалось открыть зимой 2020 года. Его оборудуют в рамках реализации национального проекта «Культура». Зал предназначен для трансляций концертов ведущих исполнителей из России и других стран.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.