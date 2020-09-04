В Петербурге откроется первый виртуальный концертный зал

Первый в Санкт-Петербурге виртуальный концертный зал откроется в здании Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова зимой 2020 года. Об этом ТАСС сообщил глава городского комитета по культуре Константин Сухенко.

Виртуальный зал, предназначенный для трансляций концертов ведущих исполнителей из России и других стран, будет оборудован в рамках реализации национального проекта «Культура».

Сухенко подчеркнул, что в настоящее время власти города проводят конкурс на закупку оборудования, которое будет поставлено до 1 ноября.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.