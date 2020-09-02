Первые школьники отправились на экскурсию в рамках нацпроекта «Культура»

Первая группа школьников из регионов Новгородской области приняла участие в двухдневной экскурсии «Серебряное ожерелье. Великий Новгород» в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Замглавы ведомства Ольга Ярилова подчеркнула, что в экскурсионную группу вошли 30 школьников из Старорусского, Крестецкого и Поддорского районов. «До ноября 2020 года по этому направлению отправятся более 1000 детей», — добавила чиновница.

Участников путешествия познакомили с объектами Новгородского кремля, Софийским собором, кафедральным собором Новгородской митрополии, Софийской звонницей и памятником «Тысячелетию России». Также школьники посетили Ярославово дворище и приняли участие в квесте и творческих мастер-классах.

Отмечается, что в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» школьные экскурсии проводятся по восьми маршрутам: «Москва — Золотое кольцо», «Моя Москва», «Город-герой Ленинград», «Кузбасс — кузница Победы», «Тайны деревянного зодчества», «Императорский маршрут», «Серебряное ожерелье. Псков» и «Серебряное ожерелье. Великий Новгород».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.