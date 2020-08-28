Детскую школу искусств Апшеронска дооснастили благодаря нацпроекту «Культура»

Детскую школу искусств Апшеронска в Краснодарском крае дооснастили в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Учреждение приобрело 30 музыкальных инструментов, среди которых саксофоны, пианино, скрипки, гитары, домры, трубы и баяны. Также были закуплены новые учебные пособия, интерактивное оборудование и ноутбук. Всего их федерального, регионального и местного бюджетов на оснащение потратили около 3,9 миллиона рублей.

Школа начнет работать 1 сентября. Годом ранее в рамках нацпроекта музыкальные инструменты поступили в две школы, в 2020-м их получат еще 26 учреждений.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.