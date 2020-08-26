В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра

В Москве завершился III всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра, который Московская филармония проводила в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По итогам конкурса жюри присудило 50 премий, отметив артистов Академических симфонических оркестров Московской и Санкт-Петербургской филармоний, Санкт-Петербургского и Московского государственных академических симфонических оркестров, Симфонического оркестра радио «Орфей», Государственной академической симфонической капеллы, оркестра «Русской филармонии» и Мариинского театра, Концертного симфонического оркестра Московской консерватории, ансамбля солистов «Студия новой музыки» и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Также в список лауреатов попали музыканты, не работающие в оркестрах на постоянной основе.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр был сформирован по итогам первого конкурса, проведенного в 2018 году.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.