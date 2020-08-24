В Новосибирской области построят дома культуры с залами-трансформерами

Дома культуры с трансформирующимися залами построят в двух районах Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

ДК появятся в селе Вознесенка Баганского района и в поселке Чернаково Ордынского района. Отмечается. что их строительство ведется в соответствии с графиком, объекты будут сданы в декабре 2020-го.

«Возможности зала-трансформера позволят проводить различные мероприятия, в том числе кинопоказы, организовать работу библиотеки, а также выделить специализированные помещения для кружковой работы, творческих занятий и музейно-выставочной деятельности — в зависимости от потребности жителей населенных пунктов», — отметили в пресс-службе региональных властей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.