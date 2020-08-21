В Забайкалье поступила первая партия автоклубов

Первые два автоклуба поступили в Забайкальский край в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что мобильные культурные центры, созданные на базе автомобилей «Газель», поступили в Дульдургинский и Петровск-Забайкальский районы. Автоклубы будут использоваться для проведения культурных мероприятий для жителей труднодоступных населенных пунктов региона.

До конца 2020 года край получит еще три автоклуба для Александрово-Заводского, Читинского и Красночикойского районов. Общая стоимость мобильных центров, закупленных для региона, составила 4,7 миллиона рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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