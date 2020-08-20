В Хабаровском крае обустроят 38 домов культуры

В 2020 году власти Хабаровского края обустроят 38 сельских домов культуры на средства из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо улучшения материально-технической базы ДК власти собираются отремонтировать детскую школу искусств в рабочем поселке Чегдомын. Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура».

Отмечается также, что в 2021-м и 2022 году планируются строительство Центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре и капитальный ремонт Театра юного зрителя.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.