Библиотека в Ростове-на-Дону получила почти две тысячи новых книг

Детская библиотека имени Пушкина в Ростове-на-Дону получила почти две тысячи новых книг в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что библиотеку модернизировали в рамках нацпроекта, оборудовали в ней медиацентр и интерактивный уголок, а также провели интернет. На ее базе планируется реализовывать детские и подростковые проекты, проводить экскурсии и краеведческие лекции, а также запустить развивающие кружки.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.