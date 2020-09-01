В Башкирии появился третий автоклуб

Третий в Республике Башкортостан автоклуб был доставлен в Зилаирский район. Об этом сообщает портал «Вся Уфа» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона.

Отмечается, что на 1 сентября в честь Дня знаний сотрудники сферы культуры региона запланировали выездной концерт в селе Кашкарово, который будет осуществлен при помощи автоклуба. Далее он будет работать по графику.

Мобильный культурный центр, созданный на базе автомобиля «Газель», был закуплен в республику в рамках реализации национального проекта «Культура». Автоклуб планируют использовать для выездных культурно-массовых мероприятий в удаленных селах.

В мае сообщалось, что еще один автоклуб прибыл в Караидельский район Республики Башкортостан.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.