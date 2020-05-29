В один из районов Башкортостана прибыл автоклуб

В Караидельский район Республики Башкортостан прибыл автоклуб. Его закупка проводилась в рамках реализации национального проекта «Культура», передает портал proural.info со ссылкой на региональный Минкульт.

Автоклуб планируют использовать для выездных культурно-массовых мероприятий в удаленных селах. Отмечается, что Караидельский район — один из крупнейших в республике, расстояние от самого отдаленного населенного пункта до районного центра составляет более 80 километров.

График поездок автоклуба будет составлен по окончании режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. До конца 2020-го автоклубы также поступят в Зилаирский, Баймакский и Татышлинский районы республики.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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