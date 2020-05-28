Минкульт запустил масштабный проект по цифровой трансформации

Министерство культуры России запустило масштабный проект по цифровой трансформации отрасли. Об этом заявил замглавы ведомства Максим Ксензов, передает ТАСС.

По словам чиновника, к началу режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса министерством был «окончательно сформирован блок цифровой трансформации», из-за чего ведомство оказалось готово к переводу многих культурных учреждений в режим удаленной работы. «Мы сейчас начинаем фактически большой долгосрочный проект по цифровой трансформации отрасли», — подчеркнул он.

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Ксензов отметил, что из-за пандемии появился новый стимул для развития цифрового направления в области культуры и искусств. «Речь не идет о замене офлайн-мероприятий, потому что ничто не заменит эффекта присутствия в музеях, театрах и так далее», — отметил он.

Замминистра добавил, что ведомство проведет исследование цифровых навыков театральных сотрудников и других работников учреждений культуры, как ранее было сделано с музейными работниками.

26 мая замглавы Минкульта России Ольга Ярилова заявила, что план национального проекта «Культура» по цифровизации отрасли в 2020 году будет перевыполнен в несколько раз.

«Цифровая культура» — одна из основных федеральных программ нацпроекта «Культура». В него также входят проекты «Культурная среда» и «Творческие люди», на его проведение выделено 113,5 миллиарда рублей.

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