Национальный театр кукол Хакасии захотели отремонтировать за счет нацпроекта

Хакасский национальный театр кукол «Сказка» планируют отремонтировать за счет национального проекта «Культура». Об этом замминистра культуры республики Елена Злобина сообщила ТАСС.

«После подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы мы направим документацию в министерство культуры России с целью включения капремонта в национальный проект "Культура" на 2022-2023 годы», — отметила Злобина.

Чиновница подчеркнула, что предварительно регион планирует привлечь около 300 миллионов рублей на капитальный ремонт.

Театр кукол «Сказка» был открыт в 1979 году. Заведение стало обладателем пяти высших национальных театральных премий «Золотая маска».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.