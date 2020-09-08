Дагестанские театры откроют новый сезон в онлайн-режиме

Театры и концертные залы Республики Дагестан откроют новый театральный сезон в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила министр культуры региона Зарема Бутаева, передает ТАСС.

«Открытие театральных и концертных сезонов, проведение запланированных в рамках нацпроекта "Культура" широкомасштабных мероприятий мы осуществим дистанционно, без зрителей в зале, но с последующей трансляцией на медиа-платформах», — объяснила Бутаева.

Отмечается, что другие культурные учреждения, библиотеки и музеи, возобновят работу в обычном режиме.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.