В Подмосковье прошел фестиваль «Хранители наследия России»

В Московской области состоялся XIII фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Его главная цель — сохранение и развитие культурного наследия народов страны. В конкурсе приняли участие коллективы из 32 муниципальных образований Подмосковья, а также из Москвы, Республики Дагестан, Ненецкого автономного округа, Тверской и Ярославской областей.

Лауреатами в разных номинациях стали театр народной песни «ТеремОk», ансамбль народной песни «Заряночка», ансамбль народной музыки «Забава», ансамбль русской песни «Неждана».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.