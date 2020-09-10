В Иркутской области отремонтируют 19 учреждений культуры

До конца 2020 года в Иркутской области проведут капитальный ремонт 19 учреждений культуры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

На капремонт из федерального и областного бюджетов направлено более 246 миллионов рублей. Работы ведутся в детских школах искусств, домах культуры, музыкальных и художественных школах Усольского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Заларинского, Балаганского и Усть-Илимского районов.

Замминистра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук заявил, что обновленные учреждения культуры — «еще один шаг к развитию сельских поселений».

Капитальный ремонт и модернизация учреждений культуры по всей России проходит в рамках национального проекта «Культура». В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.