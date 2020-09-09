На Сахалине стартовал фестиваль военных оркестров

Ежегодный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» стартовал в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Культура». В нем примут участие 350 выдающихся российских музыкантов, он охватит десять районов Сахалина. Фестиваль является самым масштабным музыкальным мероприятием региона.

В «Спасской башне на Сахалине» примут участие семь ведущих военных оркестров России.

7 сентября сообщалось о завершении фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители наследия России», прошедшего в Подмосковье.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.