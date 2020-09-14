В Пермском крае открылись три модельные библиотеки

В Пермском крае после модернизации, проведенной в рамках национального проекта «Культура», открылись три модельные библиотеки. Об этом сообщают «Вечерние Ведомости».

Учреждения расположены в Перми (Библиотека № 14 имени Лермонтова), Красновишерске (Центральная детская библиотека имени Павленкова) и Лысьве (Центральная библиотека). Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал регион одним из лидеров библиотечного направления нацпроекта. Он добавил, что до конца 2020 года в крае откроются еще шесть обновленных библиотек.

Модельные библиотеки получили новое оборудование и мебель, а также обновили книжный фонд.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.