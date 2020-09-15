Единственный кукольный театр Ставрополья отреставрируют к концу осени

Единственный в Ставропольском крае государственный театр кукол будет отреставрирован до конца осени 2020 года. Об этом сообщили в региональном Минстрое, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что в историческом здании «Народный дом конца XIX века» уже отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения. Реставрация проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.