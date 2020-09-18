В России увеличат затраты на модернизацию школ искусств

Затраты на модернизацию школ искусств России будут увеличиваться на три миллиарда рублей ежегодно в период с 2021-го по 2022 год, а в 2023 финансирование увеличат на 9,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств страны входит приобретение нового оборудования, учебной литературы и музыкальных инструментов, а также ремонт помещений. Оно проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.