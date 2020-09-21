В Оренбурге завершился капитальный ремонт областного колледжа культуры

Оренбургский областной колледж культуры и искусств открылся после капитального ремонта, проведенного в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Орен.ру».

Отмечается, что стоимость работ составила 60 миллионов рублей, которые были выделены из регионального бюджета. Колледж располагается в здании 1906 года. Оно длительное время не ремонтировалось, из-за чего его признали аварийным.

Колледж получил новый вход, был обновлен фасад здания, внутри была проведена перепланировка. В учреждении на очном и заочном отделения обучаются более 400 студентов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.