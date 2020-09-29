Посещаемость сайта «Культура.рф» увеличат почти в четыре раза

К 2023 году Министерство культуры России собирается увеличить посещаемость сайта «Культура.рф» почти в четыре раза. Об этом заявил глава департамента информационного и цифрового развития ведомства Вадим Ваньков, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Чиновники планируют выйти на 150 миллионов визитов портала ежегодно. «Это фактически 500 тысяч посещений нашего портала в день», — отметил Ваньков.

В декабре 2019-го сообщалось, что онлайн-трансляции культурных мероприятий на портале «Культура.рф» в сети посмотрели более 13 миллионов пользователей.

Повышение посещаемости цифровых культурных ресурсов реализуется в рамках национального проекта «Культура». В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.