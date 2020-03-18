Учреждения культуры в России уйдут в онлайн

Министр культуры России Ольга Любимова поручила всем учреждениям культуры разработать онлайн программы. Соответствующее поручение она дала в ходе рабочего совещания, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках, в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. По словам Любимовой, вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. При этом он отметила, что нужно «расширять палитру проектов», делая упор на образовательном и просветительском контенте.

Первыми о своих онлайн-активностях объявили федеральные музеи. Музей Победы рассказал про официальный YouTube-канал, где публикуются лекции на военную тематику, Виртуальный Русский музей предложил ознакомиться с собранием произведений на специализированном портале. Также виртуальные выставки доступны на ресурсах Государственного Исторического музея, Государственного музея Л.Н. Толстого, музея «Малые Корелы», Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других. Специализированную программу подготовили и концертные залы.

На портале «Культура.РФ» также собраны видеозаписи более 800 спектаклей, «представляющих сокровищницу русского театра», добавили в министерстве.

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