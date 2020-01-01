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Российские театры освободили от налогов

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Российские театры и другие учреждения культуры освободили от уплаты налога на прибыль — 1 января вступили в силу соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Поправки предусмотрены федеральным законом, принятым в июле 2019 года. В соответствии с ним, музеи, театры, библиотеки получили право применять нулевую ставку по налогу на прибыль при условии, что их учредителями выступают субъекты РФ или муниципальные образования.

Льгота применяется в том случае, когда доходы от профильной деятельности составляют не менее 90 процентов от общей выручки театра, музея или библиотеки.

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