Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в стране очевиден, при этом позитивный — пока не виден. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства пояснил, что ради реализации нацпроектов власти пошли на ряд решений, связанных с повышением налогов, чтобы направить дополнительные средства на ключевые сферы развития.

«И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он проявляется не в ожидаемых нами параметрах», — отметил Путин.

Президент подытожил, что дисциплина исполнения национальных проектов крайне важна, чтобы не дискредитировать меры по их финансовому обеспечению.

Фискальная нагрузка на экономику рассчитывается как сумма всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей (например, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды) в бюджетную систему в процентах от ВВП.

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