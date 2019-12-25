Путин заявил об упущенном годе при реализации нацпроектов

Реализация нацпроектов в России происходит недостаточно быстрыми темпами. Об этом в среду, 25 декабря, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, из-за того, что процесс закупки оборудования в рамках нацпроектов затянут и не отрегулирован, страна упустила год. Он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо принять все нормативные изменения.

«А в первом квартале будущего года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно — кто, где, что, каким образом приобретает», — пояснил глава государства.

Ранее в декабре Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что пересматривать цели национальных проектов не нужно. Он добавил, что персональная ответственность для руководителей регионов по исполнению нацпроектов уже введена, но ее можно еще усилить и детализировать.

До этого, в октябре, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Это привело к тому, что исполнение федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2019 года оказалось самым низким за последние 11 лет.

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