Путин отказался пересматривать цели нацпроектов

Пересматривать цели национальных проектов не нужно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, персональная ответственность для руководителей регионов по исполнению нацпроектов введена, но ее можно еще усилить и детализировать.

Отвечая на вопрос, буксует ли реализация нацпроектов, Путин сообщил, что из 38 поставленных на этот год целей 26 уже достигнуты.

«По такому направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили поставленную задачу, а превысили ее в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем», — подчеркнул президент.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Это привело к тому, что исполнение федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2019 года оказалось самым низким за последние 11 лет.

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