Путин назвал успехи последних 10 лет

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал главные успехи России в реальном секторе экономики за последние 10 лет. Трансляцию ведет телеканал Россия 24.

По словам главы государства, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. «Средний возраст машин — 12 лет, это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие», — подчеркнул Путин.

В числе достижений президент также назвал три новых аэропорта, 12 вокзалов, вдвое выросшее количестве федеральных трасс.

«Яркий пример — сельское хозяйство. СССР всегда был покупателем зерна, сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок, мы обошли США и Канаду», — добавил он.

По словам Путина, в портах России переваливается грузов почти вдвое больше, чем в советский период — 1,104 миллиарда тонн. Кроме того, Россия открыла около 600 новых месторождений с 2000 года.

«Атомная энергетика — восемь блоков запустили. Это дает нам большие преимущества в борьбе с изменениями климата», — сказал Путин, отметив, что в России самая зеленая в мире структура энергетики.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы — рекордное число. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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