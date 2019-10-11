Россия рекордно сэкономила

Исполнение федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2019 года оказалось самым низким за последние 11 лет, сообщается на сайте Минфина.

В период с января по сентябрь расходы бюджета составили 12,05 триллиона рублей, что составляет 62,9 процента от уточненных параметров бюджета на целый 2019 год.

С 2008 года нынешний уровень расходования бюджетных средств является самым низким — тогда уровень трат за три квартала соответствовал 61,1 процента от общегодовых. По сравнению с прошлым годом процент трат снизился на 3,5 процентных пункта — с 66,4 процента.

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, связывают нынешние рекордно низкие показатели с недостаточно активным исполнением нацпроектов, под которые в бюджете 2019 года закладывались повышенные расходы. По сравнению с 2018 годом траты выросли на 2,4 триллиона рублей.

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