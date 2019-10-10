В Госдуме поведали о последствиях игнорирования потребностей армии

Пренебрежение потребностями армии может обернуться социальной напряженностью. Об этом заявил комитет Госдумы по обороне во главе с генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В проекте закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указывается на существующие в военном секторе нерешенные вопросы. В частности, комитет просит правительство доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

Если же данные вопросы оставить без внимания, то это грозит серьезными последствиями: ростом очередей на жилье, несоответствующей оплатой труда и, как следствие, социальной напряженностью, отметили в комитете. Помимо этого, правительство просят выделить дополнительные средства на закупку горюче-смазочных материалов: иначе недостаток топлива может сказаться на боевой подготовке армии.

Ранее Владимир Шаманов допустил отмену призыва на военную службу в России через 10-15 лет. Депутат пояснил, что увеличение финансирования этих целей подразумевает не только рост расходов на зарплаты военнослужащих, но и широкий социальный пакет.

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