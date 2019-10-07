В Госдуме заявили о невозможности «вскрыть» оборону России

Оборонный комплекс России в Черноморском регионе готов к отражению любых внешних воздействий, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Его цитирует RT в понедельник, 7 октября.

Парламентарий прокомментировал доклад американского правительственного аналитического центра RAND Corporation, содержащий рекомендации по противодействию влиянию России в Черноморском регионе.

«Если брать Крым, у нас самодостаточная группировка сил и средств: группировка военно-морского флота, группировка системы ПРО достаточно мощная, бригада Росгвардии охраняет мост через Керченский пролив», — сказал депутат.

Сила, о которой говорится в докладе, не в состоянии «вскрыть» оборону РФ, подчеркнул он.

В докладе, в частности, говорится о необходимости сдерживания России в Черноморском регионе, так как она модернизировала свой флот. По мнению авторов, содействие Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны также способствует сдерживанию Москвы.

23 сентября американский генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке черноморских учений НАТО. В Совете Федерации посчитали это заявление очередной попыткой объяснить увеличение расходов на оборонную промышленность.

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