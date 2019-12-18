Больше миллиона школьников поучаствовали в «Культурном марафоне»

Более миллиона школьников приняли участие в образовательном проекте «Культурный марафон», посвященном знакомству с российской и мировой культурой. Его итоги представил организатор марафона, компания «Яндекс».

Проект состоял из двух этапов. Сначала в школах проходили уроки по музыке, кино, архитектуре и театру, по итогам курса дети могли пройти образовательный тест. В рамках марафона на «Яндекс. Учебнике» испытание прошли 592 тысячи участников проекта, в том числе 80 тысяч взрослых. В сумме они ответили на 8,6 миллиона вопросов, в процессе прослушав более двух миллионов треков на «Яндекс. Музыке».

В дополнение к тесту школьники рассказали, чем они увлекаются. Чаще всего они слушают музыку (36 процентов), смотрят кино или мультфильмы (35 процентов), читают книги (16,4 процента). На вопрос «Если бы у тебя был один билет, куда бы ты пошел?» половина участников марафона ответили «в кино». При этом 21 процент опрошенных заявили, что предпочли бы сходить на концерт. За за музей и театр проголосовали 15 и 13 процентов респондентов соответственно.

По словам министра культуры России Владимира Мединского, итоги марафона «превзошли все ожидания» «Нам даже пришлось на две недели продлить сроки его проведения. Тестирование прошли почти 600 тысяч человек. Такой результат говорит о большом интересе школьников к театру, кино, музыке, архитектуре — искусству в целом», — считает чиновник.

Министр просвещения Ольга Васильева отметила «любопытные результаты» марафона. «Например, увлечение музыкой школьники сегодня ставят немного выше в своих интересах, чем кино и мультипликацию. Отрадно, что из этого списка не уходит чтение книг», — подчеркнула она.

«Культурный марафон» стартовал по всей России 1 октября. Он является частью «Образовательной инициативы» «Яндекса», в рамках которой компания разрабатывает сервисы для школьного, вузовского и дополнительного образования.

Сценарии занятий и тестов для марафона разрабатывали методисты «Яндекс.Учебника» и приглашенные эксперты. Среди них музыкальный критик Алексей Мунипов, архитектурный критик Александр Острогорский, киновед Всеволод Коршунов и театровед Алексей Киселев. В марафоне приняли участие знаменитости: музыканты Полина Гагарина, Диана Арбенина, Елка, Шура Би-2 и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, режиссеры Тимур Бекмамбетов и Кантемир Балагов, продюсер Александр Роднянский.

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