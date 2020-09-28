Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию

Почти 600 сотрудников учреждений культуры Удмуртии в 2021 году пройдут курсы повышения квалификации. Об этом глава регионального Минкульта Владимир Соловьев рассказал ТАСС.

Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2020 году курсы прошел 361 человек, в 2021-м их планируют посетить 572 слушателя. Соловьев отметил, что с каждым годом число учащихся увеличивается.

Специалистов обучают по таким направлениям, как музейная, культурно-досуговая, библиотечно-информационная и управленческая деятельность, а также декоративно-прикладное искусство, народное творчество и педагогическое мастерство.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.