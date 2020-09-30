За последующие три года на нацпроект «Культура» потратят более 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Финансирование проекта в 2021 году составит 21,7 миллиарда рублей, в 2022-м — 24,3 миллиарда рублей, а в 2023-м — 25,1 миллиарда рублей.

Всего за три года на национальный проект потратят 71,1 миллиард рублей, его финансирование по сравнению с периодом с 2020-го по 2022 год увеличится на 5,7 миллиарда рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.