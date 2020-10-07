В Татарстане поделились планами на средства нацпроекта «Культура»

В 2020 году Республика Татарстан получила из федерального бюджета 137 миллионов рублей на реализацию национального проекта «Культура». Об этом сообщила руководительница регионального Минкульта Ирада Аюпова, передает «ТНВ».

Аюпова подчеркнула, что еще 92 миллиона рублей на нацпроект выделены из бюджета республики. По словам чиновницы, Татарстан в 2020 году потратит на национальный проект больше, чем любой другой регион России.

https://lenta.ru/news/2020/10/01/primorje/

Глава Минкульта заявила, что основная часть средств, 211 миллионов рублей, пойдет на проект «Культурная среда», в рамках которого будет проведен капитальный ремонт театра кукол Набережных Челнов. Также на часть этих средств уже была проведена закупка музыкальных инструментов и учебных материалов в 14 образовательных учреждений культуры.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.