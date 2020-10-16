В дагестанском селе отремонтируют дом культуры

Дом культуры в селе Хучада, расположенном в Шамильском районе Республики Дагестан, отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом пишет газета «Дербентские новости».

Глава Шамильского района Магомед Гасанов проинспектировал ход капремонта в доме культуры. По итогам инспекции он дал высокую оценку качеству работ. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года. В 2021-м в рамках нацпроекта планируется отреставрировать дома культуры, расположенные в селах Гоор и Урада.

Отмечается, что капитальный ремонт ведется на средства, выделенные из федерального и районного бюджетов.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.