Ремонт театра кукол Екатеринбурга потребовал дополнительные 77 миллионов рублей

Дополнительные 77,5 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета на реконструкцию театра кукол в Екатеринбурге. Средства власти региона получили в рамках реализации национального проекта «Культура», пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее на ремонт театра направили 334 миллиона рублей, более 90 процентов средств также были выделены из федерального бюджета. На время капремонта театр переехал на площадку кинотеатра «Колизей», где построили новую сцену специально для кукольных спектаклей.

Последний раз реконструкция театра проводилась в 1990-х.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.