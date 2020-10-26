Приморье получит 20 миллионов рублей на обустройство учреждений культуры

Приморский край получит дополнительные 20 миллионов рублей из федерального бюджета на создание трех модельных библиотек и двух виртуальных концертных залов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Средства будут выделены в рамках реализации национального проекта «Культура». Власти региона модернизируют центральную библиотеку имени Чехова во Владивостоке, библиотеку имени Арсеньева Арсеньевского городского округа и библиотеку-филиал №5 в городе Артем.

Виртуальные концертные залы появятся в библиотеке Лесозаводска и детской школе искусств №1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.