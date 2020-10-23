Десять школ искусств Тамбовской области получат новые инструменты

Десять детских школ искусств Тамбовской области получат новые музыкальные инструменты и оборудование до 2023 года. Об этом пишет «Тамбовская жизнь».

Отмечается, что закупка инструментов будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2021 году материально-техническую базу обновят четыре детские школы, а также Тамбовский колледж искусств. Объем финансирования составит 27,7 миллиона рублей.

В 2023 году новые инструменты и оборудование получат еще шесть детских школ, на это будет израсходовано 25,4 миллиона рублей. В 2019 году власти региона уже провели переоснащение еще шести образовательных учреждений.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.