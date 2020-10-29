В крупнейшей дальневосточной библиотеке оцифровали полсотни редких книг

В Дальневосточной государственной научной библиотеки в Хабаровске, крупнейшей библиотеке в восточной части России, оцифровали 52 редкие книги. Об этом ТАСС рассказала глава госучреждения Татьяна Якуба.

Редкие издания войдут в фонд Национальной электронной библиотеки. Отмечается, что книги отобрали для оцифровки, поскольку похожих экземпляров не нашлось ни в одной российской библиотеке.

В настоящее время в фонде ценных и редких изданий библиотеки находится более 27 тысяч экземпляров, старейшее из них датируется 1482 годом. Оцифровка книг проводилась в рамках реализации национального проекта «Культура».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.