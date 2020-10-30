Оренбургская область получит первый автоклуб в 2021 году

Оренбургская область до 2024 года получит пять многофункциональных мобильных культурных центров. Первый автоклуб регион приобретет уже в 2021 году, заявила ТАСС министр культуры области Евгения Шевченко.

Власти региона отметили, что жители испытывают сильную потребность в автоклубах из-за географических особенностей области, площадь которой составляет 124 тысячи квадратных километров. Автоклубы, которые будут закуплены в рамках реализации национального проекта «Культура», планируют использовать для выездных культурно-массовых мероприятий в удаленных селах.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.